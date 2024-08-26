Последнее обновление: 26.08.2024 14:52

В Латвии пройдут масштабные военные учения с союзниками по НАТО

С 3 сентября по 8 октября по всей Латвии будут проходить масштабные государственные военные учения Namejs 2024, организованные Национальными вооруженными силами. Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил Латвии.

В учениях примут участие около 11 тысяч латвийских военнослужащих, а также силы союзников.

Для совершенствования и укрепления способности выполнять задачи в случае угрозы государству, в учениях Namejs 2024 планируется отработать сотрудничество с Центром операционного руководства Гражданской обороны, в частности, с Государственной канцелярией, отраслевыми министерствами и их подведомственными учреждениями.

В учениях будут участвовать военнослужащие из США, Эстонии и Литвы, многонациональные боевые группы НАТО, входящие в состав Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск, многонациональные бригады штаба НАТО в Латвии, подразделение интеграции сил НАТО в Латвии и командование вооруженных сил Канады в Латвии.

Учения также поддержат силы быстрого реагирования и представители штабов НАТО разных уровней.

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