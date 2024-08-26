ЕАБР увидел признаки замедления экономического роста России

В России проявляются признаки замедления экономического роста. Об этом говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

В нем отмечается, что индикатор бизнес-климата, по данным Банка России, снизился до 7 п. в августе после 7,7 п. в июле. Замедление деловой активности фиксируется второй месяц подряд. На динамику индекса в первую очередь повлияло снижение оценок текущих бизнес-условий (1,5 п. в июле после 2,1 п. месяцем ранее).

«Во многом это обусловлено ужесточением условий кредитования. Предприятия оценили их, как наиболее жесткие за весь период наблюдений. Краткосрочные ожидания компаний на три месяца вперед, также несколько снизились (12,8 п. после 13,3 п.), но все равно остаются на высоком уровне. Ожидаем рост ВВП на 3% по итогам года», - прогнозируют эксперты ЕАБР.