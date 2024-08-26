Последнее обновление: 26.08.2024 14:52

Бюджетные доходы Китая в январе-июле 2024 года снизились на 2,6%

По итогам первых семи месяцев 2024 года доходы обычного общественного бюджета Китая снизились на 2,6% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник Министерством финансов КНР данные.

Сопоставимый рост может составить около 1,2% за вычетом таких факторов, как введение налоговых льгот для микро-, малых и средних предприятий за аналогичный период прошлого года, что привело к увеличению базовой ставки, и производный эффект политики снижения налогов, введенной в середине прошлого года, пишет Синьхуа.

Расходы обычного общественного бюджета за отчетный период выросли на 2,5% в годовом исчислении.



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