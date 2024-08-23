BMW впервые обогнал Tesla по продажам электромобилей в Европе

Продажи полностью электрических BMW в ЕС выросли примерно на треть в июле. Поставки Tesla сократились на 16%. Об этом пишет Bloomberg.

Немецкий концерн BMW AG впервые опередил американскую компанию Tesla по продажам электромобилей в Европейском Союзе.

Согласно информации, продажи полностью электрических BMW в ЕС в июле выросли примерно на треть - до 14 869 единиц. Поставки Tesla сократились на 16% - до 14 561 единицы.

Tesla по-прежнему доминирует в годовом рейтинге продаж региона, однако в июле BMW стал первым производителем автомобилей класса люкс, которому удалось обогнать Tesla.

В целом европейские покупатели автомобилей зарегистрировали 139 300 новых электромобилей, что на 6% меньше, чем в июле 2023 года.

Спрос на электромобили в Европе снижается после того, как такие страны, как Германия и Швеция отменили или сократили субсидии, что заставило производителей отказаться от своих амбиций в области электромобилей.

BMW удалось переломить тенденцию благодаря устойчивому спросу на электромобили, включая i4 и iX1, которые превзошли продажи модели Mercedes и Audi похожего размера.

Tesla Model Y сохранила свой титул самой популярной электрической модели в Европе в первой половине года, но поставки модели, выпущенной более четырех лет назад, идут на спад.