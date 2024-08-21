Власти Беларуси ожидают дефицит бюджета в 2025 году на уровне 1,6% к ВВП

Дефицит бюджета Беларуси в 2025 году ожидается на уровне 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов.

"По нашей оценке, в 2025 году получим доходы порядка 45,5 млрд рублей, расходы будут около 50 млрд рублей. Примерно 4,5 млрд рублей, или 1,6% к ВВП, прогнозируется дефицит бюджета. К сожалению, без дефицита все расходы мы запланировать не смогли, придется занимать на внутреннем рынке, работать по привлечению ресурсов извне. Это стандартная наша практика", - заверил Селиверстов, которого цитируют госмедиа.

По его словам, финансирование социальной сферы будет обеспечено, прогнозируется рост социальных расходов, в том числе на заработную плату.

"Затрачиваемые суммы будут осовременены на уровень инфляции и выше", - пояснил чиновник.

Он также утверждает, что у страны есть инструменты для финансирования дефицита бюджета.

"Есть остатки у правительства, есть возможность привлекать деньги на внутреннем и внешнем рынке. Это непростая, но понятная и плановая работа", - успокоил министр.