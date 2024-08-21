Власти Беларуси ставят цель нарастить экспорт в 2025 году до $52 млрд

Рост экспорта в 2025 году запланирован на уровне 5,4%, его объемы должны составить $52 млрд. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр страны Роман Головченко.

"По расчетам Министерства экономики, прогнозы развития внешних рынков дают возможность нарастить валютную выручку на $2,8 млрд. Объемы экспорта должны достигнуть $52 млрд. Это максимальное значение на горизонте исследований", - сказал Головченко в видеофрагменте, опубликованном в Telegram-канале Совмина.

По его словам, сальдо внешней торговли прогнозируется положительным на уровне 0,5% к ВВП.