Последнее обновление: 20.08.2024 16:28

Центральный банк Швеции снизил ставку до 3,5%

Центральный банк Швеции (Riksbank) по итогам заседания во вторник снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,5% годовых с 3,75%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В мае регулятор снизил ставку впервые за восемь лет.

Riksbank указал на продолжающееся замедление темпов роста потребительских цен в последние месяцы и приближение инфляции к целевым 2%.

Руководство ЦБ планирует до конца текущего года уменьшить ставку два или три раза в случае сохранения текущей траектории инфляции. В этом году Riksbank проведет еще три заседания.



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