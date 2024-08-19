В Беларуси обсуждают создание национального оператора интеллектуальных транспортных систем

Вопрос о целесообразности создания в Беларуси единого национального оператора интеллектуальных транспортных систем обсуждал сегодня Лукашенко с руководством Совета министров.

По словам Лукашенко, более года назад к нему обратился инвестор с предложением о создании единого национального оператора. Предлагалось объединить под его крылом все имеющиеся в стране интеллектуальные транспортные системы (платные дороги, парковочную систему, весогабаритный контроль, систему фотофиксации нарушений).

"Было поручено подробнейшим образом проработать эту тему в правительстве. Разумеется, исключительно в государственных интересах. По крайней мере, чтобы было лучше, чем сейчас, и это выражалось в финансах. Поскольку, если уж проводить цифровую трансформацию транспортной инфраструктуры, то самым передовым и удобным для людей способом", - рассказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В пример он привел ситуацию с парковками: "Например, всем известно, что в плане парковок у нас полный хаос, особенно в столице. В самом населенном нашем городе - Минске - немало любителей затолкать свою машину куда угодно. Даже при наличии платных зон, размещенных по всему центру, есть такие граждане, которые автомобиль там поставят, но не заплатят, т.е. платежной дисциплины нет. И предложений по ее установлению тоже нет".

Похожая ситуация и с соблюдением весовых ограничений на дорогах. Контролеры ежегодно выявляют десятки тысяч нарушений.

"А ведь это сохранность наших дорог, которые тяжеловесный транспорт попросту разрушает. "Поэтому главный вопрос таков: действительно ли единый национальный оператор укрепит дорожную и общественную безопасность, а также сможет повысить финансовую и технологическую дисциплину? Если да, то какой объем инвестиций потребуется для реализации проекта? Каковы сроки окупаемости? Просчитаны ли будущие поступления в бюджет? Пока я вижу, что четкого и ясного ответа на поставленные вопросы нет. Поэтому прошу доложить, какие выгоды несет стране предлагаемая консолидация систем? Насколько достоверны прогнозируемые инвестором экономические эффекты? Или в его бизнес-плане главный фактор роста - это повышение тарифов?", - задал Лукашенко ряд вопросов.

При этом он не забыл поинтересоваться, за счет чего можно добиться экономии бюджетных средств, о которой заявляет инвестор.