Последнее обновление: 19.08.2024 17:41

Китай и США объединяются для урегулирования "финансовых стрессов"

Китай и США создали в контактную группу для преодоления "финансовых стрессовых событий". Об этом сообщает Bloomberg.

Центральный банк Китая заявил, что на встрече в Шанхае была достигнута договоренность с Министерством финансов США о назначении контактных лиц для решения любых будущих "финансовых стрессовых событий", что является редким примером того, как две крупнейшие экономики мира ищут общий язык.

Обе стороны также "обменялись списками контактов по вопросам финансовой стабильности" во время пятого заседания так называемой Финансовой рабочей группы, которая была создана после визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай в прошлом году.

Эти договоренности "позволят финансовым блокам обеих сторон поддерживать своевременные и бесперебойные каналы связи и уменьшать неопределенность в случае возникновения финансовых стрессов и операционных рисков финансовых учреждений".



<Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование