Китайские электромобили теряют позиции в ЕС после введения пошлин

Пошлины Европейского Союза, введенные для защиты местных автопроизводителей, замедлили приток электромобилей из КНР в июле, сообщает Bloomberg.

"Количество новых электромобилей, которые китайские автопроизводители, такие как BYD Co. и SAIC Motor Corp. MG, зарегистрировали в ЕС в прошлом месяце, упало на 45% по сравнению с июнем, согласно исследованию Dataforce, которое собрало результаты в 16 странах-членах, которые сообщили об июле", – говорится в сообщении.

Bступившие в силу 5 июля временные тарифы, которые повышают импортные пошлины до 48%, призваны защитить важную для ЕС отрасль от китайских конкурентов. Их продукция дешевле, потому что они пользуются структурными преимуществами из-за предоставления государственных субсидий в ключевых сферах, таких как технология производства аккумуляторов.

"Пекин угрожает принять ответные меры на фоне переговоров по решению проблемы", – отмечает агентство.

Дебаты по тарифам совпали с замедлением глобального роста продаж электромобилей, что оказывает давление на производителей в разных регионах.

Политики ЕС стремятся сбалансировать защиту рабочих мест с целью постепенного вывода из производства новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе до 2035 года.