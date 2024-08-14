Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 14 августа 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,17 копейки или 0,36%, до 3,2152 рубля при объеме торгов $1,5млн.

Курс евро растет на 2,31 копейки или 0,69% до 3,3808 рубля при объеме торгов 0,3 млн.евро.

Курс российского рубля растет на 0,1 копейки или 0,03%, до 3,4992 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1368,6 млн. российских рублей.

Курс китайского снижается на 0,01 копейки или 0,002%, до 4,5125 рубля за 10 юаней при объеме торгов 26,6 млн. юаней.