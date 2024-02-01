Украина рассчитывает получить от ЕС первый транш в €4,5 млрд в марте

Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она назвала "мощным сигналом" утверждение решения о создании Ukraine Facility в Европейском совете. Следующим этапом станет определение финальных условий программы в рамках триалога между Европейским советом, Еврокомиссией и Европейским парламентом.

Финальный регламент должен принять Европарламент во время пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

"Мы рассчитываем получить первый платеж объемом 4,5 млрд евро уже в марте. Сейчас правительство работает над соответствующим соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами. Мы благодарны нашим союзникам за помощь и доверие к Украине", – отметила Свириденко, которую цитирует пресс-служба министерства.

Поддержка в рамках программы Ukraine Facility будет предоставляться ежеквартально за выполнение определенных в плане критериев по проведению предусмотренных реформ.