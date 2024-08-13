ЦБ РФ аннулировал лицензию у "Америкэн экспресс банка"

Банк России с 13 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций "Америкэн Экспресс Банка". Об этом сообщил регулятор.

Кредитная организация по величине активов занимала 300-ю строчку в российской банковской системе.

Лицензия аннулирована после решения собственника «АЭБ» о ликвидации кредитной организации.

«В ООО «Америкэн Экспресс Банк» будет назначен ликвидатор», – уточнили в ЦБ РФ.

«Америкэн Экспресс банк» принадлежит американской American Express Company. Он был зарегистрирован в декабре 2005 года, лицензию ЦБ РФ получил в начале 2006 года.