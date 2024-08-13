Производство зеленой энергии в Азербайджане выросло

В Азербайджане в январе-июле 2024 года на ветряных электростанциях выработано 33,3 миллиона кВт/часов электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Азербайджана.

Согласно информации, за отчетный период в стране на солнечных электростанциях выработано 352 миллионов кВт/часов электроэнергии, а на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов-152,7 миллиона кВт/часов.

Производство электроэнергии из источников "зеленой" энергии увеличилось на 1 327,7 кВт/часов, или на 81,2% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, и составило 2 405,3 миллиона кВт/часов.