Последнее обновление: 13.08.2024 16:26

Импорт легковых машин в Кыргызстан снова увеличивается

Импорт легковых машин в Кыргызстан в июне 2024 года снова начал расти. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

В течение января-марта 2024 года ввоз легковых авто из-за рубежа увеличивался каждый месяц и достиг пика в первый месяц весны, когда было ввезено в Кыргызстан 22,6 тысячи единиц транспорта.

Начиная с апреля, поставки снижались и упали в мае до минимума с начала года — 6,6 тысячи автомашин.

В июне рост импорта легковушек возобновился — ввезено 7,4 тысячи машин.

Всего за первое полугодие в Кыргызстан ввезено 71,3 тысячи легковых автомобилей. Это на треть выше, чем за аналогичный период 2023-го.

Ранее сообщалось, что за год импорт автомобилей из Китая в Кыргызстан вырос почти в 45 раз.



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