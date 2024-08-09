Последнее обновление: 09.08.2024 17:10

Годовая инфляция в Украине впервые в 2024 году превысила 5%

Инфляция в Украине в июле ускорилась до 5,4% в годовом выражении (по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года) после 4,8% в июне, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

В последний раз выше инфляция была осенью 2023 года.

По сравнению с июнем 2024 года индекс потребительских цен на товары и услуги не изменился, с начала года он вырос на 4,3%.

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего подешевели овощи и яйца – на 19,6% и 11,4% соответственно. Также снизились цены на сало, мясо птицы.



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