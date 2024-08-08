Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в России

Путин подписал закон о легализации в России с 1 ноября 2024 г. деятельности по добыче криптовалют, документ размещен на портале официального опубликования нормативных актов.

Закон дает определение следующим понятиям: майнинг, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры.

В частности, под майнингом цифровой валюты предлагается понимать деятельность по проведению математических вычислений с помощью эксплуатации технических средств для внесения записей в информационную систему, использующую, в том числе технологию распределенного реестра для выпуска цифровой валюты, или получение лицом, осуществляющим такую деятельность, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе.

Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с ЦБ. Правительство сможет запретить майнинг цифровой валюты в отдельных регионах РФ.

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать осуществление майнинга цифровой валюты с деятельностью по передаче электрической энергии, деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельностью по производству или купле-продаже электрической энергии.

Юридические лица и ИП, которые будут осуществлять майнинговую деятельность, и операторы майнинговой инфраструктуры будут включены в специальный реестр, вести который будет Минцифры. Данная новелла не затронет граждан, не являющихся ИП и совершающих майнинговую деятельность, если потребляемая энергия при осуществлении такими лицами майнинговой деятельности не будет превышать лимитов, которые будут установлены правительством. Лица, добывающие цифровую валюту, должны будут предоставлять информацию о полученной валюте и адресах-идентификаторах в Росфинмониторинг.

В статье, которая запрещает использовать цифровые валюты в РФ для расчетов, уточняется, что эта норма не касается добытой российскими майнерами валюты.

Законом о майнинге вводится запрет на предложение криптовалют. "В РФ запрещается предложение неограниченному кругу лиц цифровой валюты, а также товаров (работ, услуг) в целях организации обращения и (или) обращения цифровой валюты", - гласит новая норма.

Вводится запрет на рекламу цифровой валюты, а также товаров (работ, услуг) в целях организации обращения цифровой валюты.

Также сегодня подписан закон, разрешающий с 1 сентября внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютами в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Регулятором этой деятельности будет ЦБ РФ.