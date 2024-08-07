Головченко не видит рисков перегрева экономики Беларуси

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил об отсутствии индикаторов, свидетельствующих о перегреве экономики страны.

"Да, у нас идет рост заработной платы, идет рост объемов производства, идет рост кредитования. Он находится абсолютно в допустимых параметрах, соответствующими экономическими службами ведется постоянный мониторинг", - отметил чиновник в видеофрагменте, который опубликовал Telegram-канал пресс-службы правительства.

По его словам, "есть матрица, которая использует международно-одобренные подходы по мониторингу так называемого перегрева экономики".

"В ней содержится 80 индикаторов, по которым наши соответствующие службы ведут наблюдение. Смею вас заверить, что все эти параметры находятся в зеленой зоне. Никакого риска на данный момент мы не видим. Более того, если кто-то кричит, что у нас какой-то избыток денег, кто-то их печатает, то это говорит о низком уровне понимания экономических процессов. У нас, наоборот, коэффициент монетизации экономики достаточно невысокий", - заверил Головченко.

Он также заявил, что "в экономике могло бы быть больше денег, но пока нет нужды в дополнительной кредитной поддержки со стороны банковской системы".