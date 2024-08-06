Последнее обновление: 06.08.2024 17:12

Узбекистан с 2030 года сможет экспортировать свою электроэнергию в Европу через Азербайджан

С 2030 года Узбекистан сможет экспортировать излишки своей электроэнергии в Европу в случае успешной реализации совместного трехстороннего казахстанско-узбекско-азербайджанского проекта по прокладке глубоководного кабеля по дну Каспия. Об этом сказал министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

"До конца этого года доведем общую мощность энергии, получаемую от ВИЭ, до уровня более 4 ГВт. К 2030 году этот показатель будет более 20 ГВт, из которых от двух до пяти ГВт будут идти на экспорт в Европу", - отметил Мирзамахмудов, которого ци тируют местные СМИ.

Точный объем экспорта, по словам министра, будет зависеть от мощности системы передачи электроэнергии и потребностей европейских покупателей.

Он пояснил, что электроэнергия из Узбекистана будет идти через Казахстан по Общей энергосистеме Центральной Азии, далее по глубоководному кабелю по дну Каспия в Азербайджан, оттуда - в Грузию и далее по кабелю по дну Черного моря в Румынию, Венгрию и Болгарию.

В соответствии со стратегией развития Узбекистана суммарные мощности генерации к 2030 году будут увеличены в 2,4 раза – до 44,9 ГВт. При этом доля возобновляемых источников энергии будет доведена до 40%, и для этого будут реализованы проекты солнечной и ветряной генерации суммарной мощностью 18,8 ГВт (8,6 ГВт - солнечных, 10,2 ГВт - ветряных).

Ранее, 1 мая, в рамках Ташкентского инвестиционного форума Узбекистан, Казахстан и Азербайджан подписали Меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем для поставок "зеленой" электроэнергии в Европу.



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