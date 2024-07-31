В Беларуси цена на бензин АИ-100 увеличивается на 3 копейки с 1 августа 2024 года

Белнефтехим с 1 августа увеличивает на три копейки розничную цену на АЗС страны, сообщает пресс-служба концерна.

«Цена на данный вид топлива, который относится к премиальному сегменту нефтепродуктов, приводится в соответствие с затратами на его производство, которые включают вовлечение более дорогих компонентов для повышения октанового числа.

Настоящее повышение не затронет иные виды нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

Реализация данного вида топлива белорусского производства— в Беларуси была начата в 2019 году.