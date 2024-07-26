Беларусь занимает лишь 25 место в Европе по доступности бензина

Люксембург вновь оказался в лидерах по доступности бензина для населения в странах Европы в первой половине 2024 года, Беларусь занимает лишь 25 место в рейтинге 32 стран Европы.

Цены на бензин в Европе в первой половине 2024 года преимущественно выросли, что обусловлено динамикой нефтяных цен в мире. Так, цена нефти Brent за первые шесть месяцев (с января по конец июня) увеличилась на 12%. Однако доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения.

Первое место в рейтинге занял Люксембург. Жители этой страны имеют возможность купить на свои средние зарплаты более 2,5 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам невысокие, при этом зарплаты одни из самых больших в Европе, сообщает РИА Новости.

Второе место заняла Великобритания с 2,1 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга входят также Ирландия, Австрия и Нидерланды. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1870 литров бензина.

Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Молдавия. Жители этой страны имеют возможность приобрести лишь 463 литра топлива, что в пять раз меньше лидирующего Люксембурга.

Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Венгрия, Словакия, Латвия и Хорватия. Жители этих государств могут купить на свои зарплаты менее 700 литров бензина.

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 46,8 рублей. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 56,7 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом года цена бензина в нашей стране выросла на 2,8%.

Третье место по дешевизне бензина среди европейских стран занимает Беларусь, где бензин стоит 2,44 BYN за литр.

Согласно исследованию РИА Новости, жители Беларуси на среднюю зарплату могут купить 791,3 литра АИ-95, что ставит страну лишь на 25 место по доступности бензина.