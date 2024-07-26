Белорусский рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 29 июля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,48 копейки или 0,48%, до 3,1299 рубля при объеме торгов $2млн.

Курс евро растет на 2,31 копейки или 0,69% до 3,3808 рубля при объеме торгов 0,3 млн.евро.

Курс российского рубля снижается на 0,59 копейки или 0,16%, до 3,6012 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 97,3 млн. российских рублей.

Данные по курсу киитайского юаня отсутствуют.