НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины на 2024 год

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз роста ВВП страны на 2024 год с 3% до 3,7 проц. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

Основными причинами улучшения прогноза регулятор назвал более высокие, чем ожидалось, экономические показатели в первом квартале текущего года и ожидаемое расширение бюджетных стимулов.

Среди негативных факторов, влияющих на экономику, НБУ назвал российские атаки на энергетическую инфраструктуру, которые привели к дефициту электроэнергии, а также снижение урожая зерновых.

По итогам 2023 года реальный ВВП Украины вырос на 5,3%.