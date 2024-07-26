Венгрия непублично заняла у китайских банков рекордный €1 млрд

Венгрия весной 2024 года заняла у трех китайских банков €1 миллиард, что стало крупнейшим кредитом в истории страны. Об этом свидетельствуют данные венгерского долгового управления.

Кредит, предоставленный Банком развития Китая, Экспортно-импортным банком Китая и венгерским филиалом Банка Китая, Венгрия полностью использовала 19 апреля и должна погасить в течение трех лет, пишет издание Politico.

Сам Будапешт не объявлял о сделке – о ней официально стало известно только сейчас после публикации данных правительственного долгового управления.

"Кредитное соглашение позволяет, среди прочего, финансировать инвестиции в инфраструктуру и энергетический сектор. Соглашение позволяет удержать соотношение государственного долга к ВВП в пределах предельного уровня 28,9%", – говорится в сообщении.

Ведомство не раскрыло других деталей займа, в частности размера процентной ставки и графика погашения.

О рекордном кредите Венгрии стало известно на фоне рекордного роста ее государственного долга до 140 миллиардов евро (73,5% ВВП) и дефицита бюджета в 6,7% ВВП в то время, как из-за конфликта с Брюсселем страна не имеет доступа к финансированию из фондов ЕС.

Параллельно Будапешт активно сближается с Пекином, свидетельством чему стал визит Си Цзиньпина в Венгрию в мае, во время которого стороны подписали ряд соглашений об инфраструктурных проектах, а также "мирная миссия" венгерского премьера Виктора Орбана в КНР.