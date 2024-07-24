Постановление о регулировании цен в Беларуси хотят подкорректировать

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов сегодня на пресс-конференции анонсировал корректировку постановления правительства от 19 октября 2022 года № 713 «О системе регулирования цен».

По его словам, сама суть документа не меняется, сохраняются те же подходы.

«Но мы вводим некоторые новации, если они будут одобрены, конечно, всеми участниками этого процесса. Так, мы вносим некоторые новации, которые с учетом наработанной практики позволят еще более эффективно вести бизнес-процессы», - сказал чиновник.

Напомним, постановлением Совмина № 713 введено регулирование цен на товары всей потребительской корзины. Позднее из него были исключены некоторые группы товаров и подкорректированы правила регулирования цен.

В декабре прошлого года была принята четвертая (!) редакция документа, согласно которой без согласования с госорганами разрешается повышение цен не более чем на 0,3% ежемесячно на контролируемые товары (всего 331 позиция, 124 относятся к продовольствию, 207 — к непродовольственным товарам).