Последнее обновление: 24.07.2024 15:22

Новый резидент СЭЗ «Минск» займется производством ювелирных изделий

24 июля ООО «Голдпас» зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны «Минск».

Как сообщает СЭЗ, компания собирается запустить собственное производство изделий из золота для реализации в страны дальнего зарубежья, в том числе ОАЭ, Индию, Китай и др.

Начало производственной деятельности предприятия запланировано на четвертый квартал 2024 года. В связи с реализацией проекта планируется создать пять новых рабочих мест.

Утверждается, что производственные мощности ООО «Голдпас» рассчитаны «на удовлетворение высокого покупательского спроса». К 2028 году планируется увеличение объемов производства ювелирных изделий в 3,6 раза.

ООО «Голдпас» – предприятие по аффинированию золотосодержащего сырья, созданное для переработки золота и производства изделий из золота.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование