В Кыргызстане бизнесменов не будут заключать под стражу

В Кыргызстане для бизнесменов будет альтернативное наказание вместо заключения под стражу. Об этом на брифинге заявила заместитель министра экономики Айнура Усенбекова, комментируя новый закон, который призван обеспечить защиту предпринимателей и инвесторов в республике.

По ее словам, цель закона — разделить экономические и криминальные дела. Айнура Усенбекова пояснила, что теперь предпринимателям предоставят возможность избежать ареста путем использования таких мер, как залог имущества или ношение электронных браслетов. Этот сделано с целью предотвратить остановку работы предприятий во время судебных разбирательств, что негативно сказывается на экономической ситуации в стране.

Кроме того, закон вводит более жесткие меры в отношении госслужащих, которые используют должностные полномочия для препятствия бизнесу. Это включает ужесточение ответственности за действия, которые мешают предпринимательской деятельности.

«Каждое заключение под стражу предпринимателя или инвестора вызывает общественный резонанс. Зарубежные инвесторы, изучая информацию о стране перед вложением средств, начинают опасаться вкладывать деньги в экономику, когда видят такие случаи», - отметила Айнура Усенбекова, которую цитирует 24.kg.

Стоит отметить, что новый закон не распространяется на случаи, связанные с преступлениями, в которых есть пострадавшие. Например, не затрагивает дела, возбужденные по статье о мошенничестве. Здесь уголовное преследование и заключение под стражу остаются в силе.

Президент Садыр Жапаров подписал закон о защите прав предпринимателей и инвесторов 22 июля. Документ разработан с участием бизнес-ассоциаций.