Связанные с РФ покупатели наращивают "теневой флот" для перевозки СПГ

Таинственные покупатели, подозреваемые в связях с Россией, начали собирать десятки судов, способных перевозить сжиженный природный газ (СПГ), что свидетельствует о том, что Москва расширяет свой "теневой флот". Об этом пишет газета The Financial Times.

По словам инсайдеров судоходной отрасли, группа ранее неизвестных компаний, в основном зарегистрированных в ОАЭ, в течение последнего года приобретала суда для перевозки СПГ, взвинчивая рыночные цены, особенно на старые корабли.

По данным компании Windward, консультирующей судовладельцев и правительства по вопросам рисков, связанных с судоходством, со второго квартала 2023 года более 50 судов, перевозящих СПГ, перешли в собственность компаний, расположенных в ОАЭ. До этого подобные сделки были редкостью.

Эксперты отмечают, что эти действия напоминают то, как Москва в условиях западных санкций создавала "теневой флот" танкеров для транспортировки нефти по всему миру, часто используя ОАЭ в качестве центра для торговли энергоносителями.

Некоторые из базирующихся в Дубае групп имеют непрозрачную структуру собственности, схожую с теми, которые управляют теневым флотом нефтяных танкеров Москвы.

Специалисты группы по отслеживанию судов Kpler, занимающиеся вопросами рисков и соответствия нормативным требованиям, заявили, что события на рынке СПГ-танкеров указывают "на сложную сеть морских операций, потенциально связанных с российскими интересами". В Kpler указывают, что некоторые из недавно приобретенных судов для перевозки СПГ теперь ходят по маршрутам, традиционно используемым для транспортировки газа из России. Данные отслеживания судов показали, что одно судно загружает СПГ с Ямала, основного экспортного проекта России, который еще пока не попал под европейские санкции.

Независимый эксперт по энергетике Сергей Вакуленко, которого цитирует FT, считает, что желание России наращивать "теневой флот" для перевозки СПГ "не вызывает сомнений", поскольку давление на российский СПГ "усиливается". По его словам, в ближайшие время, когда США и Катар будут производить больше СПГ, российские проекты, такие как "Ямал СПГ", могут попасть под санкции. Москва, по его словам, заранее готовится к этому.

"Компромисс прост. Если санкций не будет, у них есть свой флот и они его используют, а если санкции все же введут, они не окажутся в затруднительном положении и смогут продолжать свою торговлю", - сказал эксперт.