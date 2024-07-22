Власти Беларуси нацелились сотрудничать со странами Африки и Южной Америки

Власти Беларуси нацелились выстраивать сотрудничество со странами Африки, Азии, Южной и Латинской Америки. Это следует из заявлений Лукашенко на совещании по вопросам развития белоруской промышленности.

"Мы договаривались о том, что яйца в одну корзину класть ни в коем случае нельзя. Чем больше корзин, тем лучше. Поэтому вырисовалась дальняя дуга", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он заявил, что сегодня уже никто не оспаривает, что "за Африкой будущее", на этом континенте у Беларуси есть несколько точек опоры: на юге - Зимбабве и Мозамбик.

"Они нас знают, они нас ценят и готовы с нами работать", - утверждает Лукашенко.

По его словам, на западном побережье Африки у страны тоже есть партнеры, например Экваториальная Гвинея и Нигерия.

"У нас традиционно отличные отношения с Египтом, Алжиром", - сказал Лукашенко.

Он также отметил, что возобновились торгово-экономические связи со странами Латинской Америки, напомнив о недавнем визите правительственной делегации в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу.

"Нам надо более активными быть в направлении Бразилии. Огромная страна, влиятельная в политическом отношении, и им надо то, что мы хотим продать", - сказал Лукашенко.

В свою очередь министр промышленности Александр Ефимов на совещании сообщил, что доля белорусского экспорта в страны дальней дуги к 2030 году может вырасти до 30%.

"К 2030 году мы планируем до 30% всех экспортных поставок организовать в страны дальней дуги. Есть ключевые страны в Центральной и Южной Америке. Это Венесуэла, Куба, Аргентина, Никарагуа, Колумбия, Бразилия. В Африке такими государствами являются Египет, Нигерия, Того, Мозамбик, Экваториальная Гвинея, Кения, Зимбабве. В Азии - Пакистан, Индия, Вьетнам, Монголия, Иран, Турция, Арабские Эмираты и Китай", - сказал чиновник.