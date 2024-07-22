Последнее обновление: 22.07.2024 14:51

Россиян предупредили о двузначной инфляции уже в августе

К концу июля или началу августа инфляция в России может достичь двузначных значений — 10-10,1%. Такое мнение высказал в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

«На 1 июля, по данным Центрального банка и Министерства экономического развития, значение инфляции колеблется где-то в диапазоне между 9,15% и 9,2%. Идет ускорение примерно еще на 0,15%, а то и на 0,25% и составляет сегодня порядка 9,3–9,35%. Я пока не вижу позитивных тенденций и предполагаю, что инфляция будет ускоряться», - обратил внимание экономист.

По словам специалиста, прогноз Банка России по инфляции в стране к концу 2024 года, согласно которому она приблизится к 6,5%, чересчур оптимистичен. Сироткин также полагает, что и стремление Центробанка приблизить инфляцию к уровню в 4,5% в 2025 году на самом деле недостижимо в текущей ситуации.

Согласно статистике Росстата, годовая инфляция в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% в мае. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поставила задачу вернуть темпы роста цен к целевым 4%.



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