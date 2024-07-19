Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 19 июля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,1 копейки или 0,03%, до 3,1759 рубля при объеме торгов $0,6млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,09 копейки или 0,02% до 3,6018 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 95,7 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,96 копейки или 0,45%, до 4,3715 рубля за 10 юаней при объеме торгов 18,6 млн. юаней.