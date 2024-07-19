Китай продолжает лидировать на мировом рынке судостроения

С января по июнь 2024 года Китай завершил строительство судов суммарным дедвейтом 25,02 млн тонн, что на 18,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 55% от всех построенных в мире судов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством промышленности и информатизации КНР (МПИ).

При этом количество принятых китайскими верфями новых заказов выросло на 43,9% в годовом исчислении до 54,22 млн дедвейт-тонн, что составляет 74,7% от общего объема новых заказов в мире, пишет Синьхуа.

По состоянию на конец июня общий объем выполняемых китайскими верфями заказов составил 171,55 млн дедвейт-тонн, увеличившись на 38,6% в годовом исчислении. На долю Китая пришлось 58,9% от общемирового показателя.

В этом году несколько портов Китая продемонстрировало непрерывный рост грузооборота.

По словам главного планировщика Министерства транспорта КНР У Чуньгэна, на морские перевозки приходится около 95% внешнеторговых грузов Китая.