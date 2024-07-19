В Кыргызстане начали выпускать автомобили Chevrolet Cobalt, Onix и Tracker

В Кыргызстане начали выпускать Chevrolet Cobalt, Onix и Tracker. Об этом сообщается на сайте UzAuto Motors.

В частности, на заводе Tulpar Motors начали выпускать автомобили Chevrolet — седаны Cobalt и Onix, а также кроссовер Tracker. Собирают их из машинокомплектов, поставляемых UzAuto Motors из Узбекистана.

Началась крупноузловая сборка автомобилей Chevrolet. Поставлять машинокомплекты Chevrolet Cobalt, Onix и Tracker будет UzAuto Motors, говорится в сообщении.

Узбекско-кыргызский автомобильный завод расположен в селе Ак-Суу Чуйской области в 50 километрах от Бишкека. В первый год планируют выпустить 10 тысяч автомобилей, в последующие шесть лет объем производства увеличится до 30 тысяч автомобилей в год.

Вместе с легковыми машинами Chevrolet на площадке Tulpar Motors будут выпускать коммерческую технику Isuzu.