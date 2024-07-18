В Беларуси по указанию Лукашенко проведут ревизию законодательства

Лукашенко поручил своей администрации провести масштабную ревизию законодательства, поскольку, по его мнению, некоторые нормативные акты перегружены.

"Сейчас в Беларуси являются действующими 175 тыс. актов. Катастрофа. Некоторые из них трудно читаемы и воспринимаемы, перегружены, отдельные вопросы зарегулированы, многие нормы повторяются. В акты вносятся множественные корректировки", - сказал Лукашенко на встрече с судьями Конституционного суда (КС).

При внесении существенных корректировок нормативно-правовой акт, отметил он, следует издавать заново в обновленном, актуальном варианте, что позволит существенно облегчить работу с таким документом.

По его словам, цели такой ревизии, к которой должен подключится КС, - сокращение правового массива, устранение противоречий в правовом регулировании, выявление подзаконных актов, не соответствующих конституции, законам и указам.

"Нам надо это все переворошить. Надо убрать все лишнее, оставить только то, что нужно. Надо провести эту ревизию. Это будет революция не только нормотворческой деятельности, это будет революция в стране, - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.