В ЕС продажи автомобилей в июне выросли на 4,3%

В июне 2024 года продажи автомобилей в Европейском союзе увеличились на 4,3% относительно того же месяца прошлого года и составили 1,090 млн единиц. Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Рост был отмечен в трех из четырех крупнейших рынках ЕС. В Италии продажи в июне выросли на 15,1%, в Германии - на 6,1%, в Испании - на 2,2%. Тем временем во Франции продажи снизились на 4,8%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце увеличилось на 3,6% и составило 1,311 млн. В Великобритании продажи выросли на 1,1%.

Реализация электромобилей в ЕС в июне сократилось на 1%, до 156,4 тыс. единиц. Доля электромобилей в общем объеме продаж на европейском рынке составила 14,4%.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе в прошлом месяце увеличились на 4,7%, до 286,226 тыс., Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 0,4%, до 188,930 тыс., Renault - на 6,2%, до 131,875 тыс.

Реализация машин японской Toyota Group повысилась на 13,7%, южнокорейской Hyundai Group - снизилась на 6,9%.

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG снизил продажи в ЕС в июне на 4,6%, его конкурент Mercedes-Benz - на 2,7%.

Продажи американского производителя электромобилей Tesla в прошлом месяце в Евросоюзе сократились на 6,1% - до 33,680 тыс.

В 1-м полугодии продажи автомобилей в ЕС выросли на 4,5%, составив 5,684 млн.