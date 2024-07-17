Германия инвестирует €7,9 млрд в проекты по производству водорода

Германия намерена инвестировать миллиарды евро в новаторские водородные проекты, направленные на увеличение производства, хранения и транспортировки источника зеленой энергии. Об этом сообщает dpa.

Федеральное правительство Германии, а также правительства ряда земель выделили €4,6 млрд на 23 соответствующих проекта.

По словам министра экономики Роберта Габека, мощная водородная инфраструктура может сыграть ключевую роль в декарбонизации немецкой промышленности и энергетического сектора.

"Финансируя водородные проекты, мы делаем важный шаг на пути к климатически нейтральной и устойчивой экономике в Европе и за ее пределами", – заявил он.

Проекты сосредоточены на крупномасштабном производстве "зеленого" водорода, а также на инновационных и безопасных решениях для его хранения и транспортной инфраструктуре протяженностью до 2 тысяч километров.

Часть финансирования поступает от Евросоюза, тогда как компании, участвующие в проектах, должны инвестировать еще €3,3 млрд.

По данным Министерства экономики Германии, таким образом, общий объем инвестиций составит €7,9 млрд до 2030 года.