Мировые инвестбанки ухудшают прогнозы по экономике Китая на 2024 год

Мировые инвестбанки ухудшают прогнозы для китайской экономики на текущий год после выхода более слабых, чем ожидалось, данных о динамике ВВП страны за второй квартал.

Темпы роста экономики КНР в апреле-июне замедлились до минимальных с первого квартала 2023 года 4,7% в годовом выражении, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая. В первом квартале ВВП вырос на 5,3%.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение китайского ВВП на 5,1% во втором квартале.

Статистика за июнь, также опубликованная накануне, показала замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в КНР.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили прогнозы роста китайской экономики на текущий год до 4,9% с 5%, Barclays - до 4,8% с 5%, JPMorgan Chase & Co. - до 4,7% с 5,2%.

Многие эксперты ставят под сомнение способность Пекина достичь целевого показателя роста ВВП в 5% в 2024 году, поскольку принимаемые властями меры пока не позволили преодолеть кризис на рынке недвижимости, который продолжает негативно влиять на потребительское доверие, отмечает Market Watch.

В первом полугодии китайский ВВП увеличился на 5%, что пока соответствует поставленной Пекином цели. Однако аналитики предупреждают, что во второй половине года динамика ВВП может оказаться более слабой, учитывая относительно сильную базу для сравнения.

"Наиболее крупным разочарованием в опубликованной статистике стали данные о розничных продажах", - отмечается в обзоре команды экспертов Barclays.

Темпы роста розничных продаж в июне замедлились до 2% в годовом выражении с майских 3,7%, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,3%.

Отчет о динамике розничных продаж уничтожил надежды на начавшееся восстановление потребительского спроса, появившиеся в мае, говорят эксперты Barclays. Они также отмечают сигналы ухудшения ситуации на рынке труда, в том числе, замедление темпов роста зарплат в различных секторах экономики.

Продолжающийся спад на рынке недвижимости по-прежнему остается серьезной проблемой для китайской экономики, несмотря на шаги по поддержке этого сектора, предпринимаемые Пекином.

Власти движутся в верном направлении, предлагая варианты сокращения избыточных запасов готового жилья и увеличения его доступности, говорится в обзоре экспертов Nomura. Однако им все еще необходимо решить проблему ввода в эксплуатацию уже проданного, но так и не достроенного жилья.

Аналитики полагают, что Пекину необходимо принять больше стимулирующих мер, чтобы сохранить импульс к росту экономики и преодолеть слабый потребительский спрос.

Роль бюджетных стимулов в дальнейшем, вероятно, увеличится, поскольку влияние мер денежно-кредитной политики является более ограниченным, отмечают эксперты Goldman Sachs.