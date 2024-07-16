Промпроизводство в Китае выросло в июне 2024 года на 5,3%

В июне 2024 года в Китае рост промышленного производства составил 5,35 в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Объем промышленного производства в стране в июне вырос на 0,42% в месячном исчислении. По итогам первых шести месяцев этого года этот показатель вырос на 6% в годовом исчислении, сообщает Синьхуа.

В первом полугодии текущего года добавленная стоимость в секторе производства оборудования, на долю которого приходится треть общего объема промышленного производства страны, выросла на 7,8% в годовом исчислении.

За отчетный период объем производства в высокотехнологичных отраслях промышленности увеличился на 8,7%.

Согласно данным ГСУ, за первые шесть месяцев производство сервисных роботов, смартфонов и транспортных средств на новых источниках энергии в стране поднялось на 22,8%, 11,8% и 34,3% в годовом исчислении соответственно.

Официальный представитель ГСУ Тан Вэйвэй предупредил о проблемах, стоящих перед промышленными секторами, в том числе "сложной и серьезной внешней ситуации и недостаточном платежеспособном спросе внутри страны".