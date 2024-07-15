Последнее обновление: 15.07.2024 17:00

ВВП Китая в I полугодии вырос на 5%

В I полугодии этого года ВВП Китая вырос на 5% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Согласно статистике, в январе-июне текущего года ВВП страны достиг 61,68 трлн юаней (порядка $8,65 трлн).

Во II квартале 2024 года ВВП Китая вырос на 4,7% в годовом исчислении.

"В целом, в первом полугодии экономика страны продолжала стабильно улучшаться, что было обусловлено дальнейшим проявлением эффективности макроэкономической политики, восстановлением внешнего спроса и ускоренным развитием производительных сил нового качества", - говорится в сообщении ГСУ КНР, которое цитирует Синьхуа.



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