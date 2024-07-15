Последнее обновление: 15.07.2024 17:00

Власти РФ снизили обязательную продажу инвалюты для экспортеров с 60% до 40%

Правительство России постановлением № 953 от 12 июля 2024 года снизило требование по обязательной продаже иностранной валюты для крупных экспортеров с 60% до 40%.

"Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.", - говорится в опубликованном на сайте правительства РФ документе.

Требование продавать 80% валютной выручки было введено для поддержки рубля в октябре 2023 года, а затем снижено до 60% в июне. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что обязательная продажа валюты помогла успокоить волатильность на рублевом рынке, что позволило ослабить контроль.



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