Внешняя торговля Китая в I полугодии выросла на 6,1%

Объем внешней торговли Китая достиг нового максимума в I полугодии 2024 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно информации, за полугодие общий объем китайского импорта и экспорта товаров вырос на 6,1% в годовом исчислении до 21,17 трлн юаней (около $2,97 трлн). В разбивке экспорт вырос на 6,9%, импорт - на 5,2%, передает Синьхуа.

Данные также показывают, что во втором квартале этого года внешнеторговый оборот Китая вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что оказалось заметно выше, чем 4,9-процентный прирост в первом квартале 2024 года и 1,7-процентный прирост в четвертом квартале прошлого года.