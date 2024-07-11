Депозитарий Казахстана призвал клиентов вывести российские ценные бумаги

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призвал клиентов вывести российские ценные бумаги до 1 августа этого года. Об этом пишет РБК.

По информации издания, уведомления направлены «в адрес отдельных депонентов» и связаны с санкциями против Национального расчетного депозитария (НРД).

Всего в депозитарии учитывается порядка 140 наименований бумаг с префиксом RU, находящихся в обращении. Это облигации суверенного долга, корпоративные бонды и акции.

Как заявила глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко, Казахстан намерен фактически избавиться от российских ценных бумаг. По ее словам, те бумаги, которые не выведут из страны до 1 августа, будут заморожены.

"В письме говорится о том, что они рекомендуют завершить все расчеты и избавить казахстанский депозитарий от бумаг с российскими ISIN. Казахстанский депозитарий не хочет видеть эти бумаги в портфелях", - отметила Юлия Хандошко.

Ранее платежи из России в Казахстан стали задерживаться до двух-трех недель. Причиной тому послужили ужесточения проверок контрагентов в РФ.

Согласно оценке Центрального депозитария, с марта по 1 декабря 2022 года казахстанские брокеры осуществили с российскими ОФЗ сделки на общую сумму 641,1 млрд тенге ($1,4 млрд). Также в 2022 году в депозитарий были переведены акции на сумму 50 млрд тенге ($104,6 млн) и остальные финансовые инструменты на сумму почти 2 трлн тенге ($4,2 млрд).