Годовая инфляция в Литве в июне составила 1%

Инфляция в Литве, гармонизированная со стандартами Евросоюза, в июне 2024 года в годовом выражении составила 1%, а среднегодовая - 2,4%.

Как сообщило Агентство госданных страны, потребительские цены, рассчитанные по литовским стандартам, выросли в годовом выражении на 0,7%, среднегодовые - на 2,1%.

Месячный рост потребительских цен в Литве в июне был близок к нулю по гармонизированным с ЕС стандартам и составил 0,1% по национальным стандартам.

Цены производителей за год выросли на 0,3%, а без учета нефтепродуктов - снизились на 0,5%. В июне по сравнению с маем этого года цены производителей выросли на 0,2%, без учета нефтепродуктов - на 0,5%.