Польша готова производить электроэнергию для Украины на своих электростанциях

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил загрузить польские угольные электростанции для производства энергии для нужд Украины. Об этом он сказал на брифинге в понедельник во время визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского.

"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост отправлять в Украину", — сказал Туск, которого цитируют украинские медиа.

Он признал, что это не решит проблему Украины полностью (так как существуют физические ограничения для поставки электроэнергии в Украину), но "по крайней мере, частично может помочь Украине пережить тяжелую зиму".

Туск добавил, что будет поощрять европейских партнеров "искать креативные идеи" для поддержки украинской энергетики.