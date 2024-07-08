Последнее обновление: 08.07.2024 13:55

В Беларуси создали рабочую группу по развитию товаропроводящей сети за рубежом

Постановлением Совмина № 471 от 2 июля 2024 года создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа по вопросам развития товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом.

Соруководителями группы назначены заместители премьер-министра, курирующие вопросы развития агропромышленного комплекса, здравоохранения, промышленности, строительного комплекса.

В ее состав вошли: первый заместитель министра архитектуры и строительства; заместители министров здравоохранения, иностранных дел, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия; председатель Беллесбумпрома; заместители председателей Белнефтехима, Беллегпрома, Белгоспищепрома; первый заместитель председателя Минского горисполкома; заместители председателей облисполкомов; начальник главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства КГК (с его согласия).

Межведомственной рабочей группе поручено, в частности:

организовать комплексное рассмотрение вопросов функционирования товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом (товаропроводящая сеть);

рассматривать вопросы эффективности деятельности субъектов товаропроводящей сети;

вырабатывать предложения о развитии товаропроводящей сети, а также ее оптимизации, организации контроля за деятельностью субъектов товаропроводящей сети.

К работе будут при необходимости привлекать руководителей загранучреждений Беларуси, специалистов (экспертов). Заседания будут проходить не реже одного раза в полугодие.

О ежегодных результатах деятельности группы Министерство иностранных дел будет отчитываться премьер-министру.



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