Власти Германии разрешили Маску расширить его единственный автозавод в Европе

Власти Германии разрешили компании Tesla Илона Маска расширить свой единственный автомобильный завод в Европе для увеличения производственных мощностей. Об этом сообщило агентство DPA.

Министерство окружающей среды земли Бранденбург заявило в четверг, что планы расширения американского гиганта электромобилей одобрены.

Tesla намерена расширить территорию завода за пределами Берлина, чтобы он мог производить до 1 миллиона автомобилей в год – по сравнению с примерно 300 тысячами на данный момент.

Согласно первоначальным планам, более 100 гектаров леса для этого должны были вырубить. Это вызвало протесты и возмущение в общине Грюнгайде, где расположен завод. С тех пор Tesla сократила масштабы проекта, в том числе отказалась от планов строительства грузового депо, что предполагало бы вырубку части близлежащего леса.

Tesla намерена построить еще один большой цех для расширения существующих производственных мощностей. Также планируют увеличить мощность производства аккумуляторных батарей.

Напомним, этой весной неизвестные совершили поджог на электролинии, которая питает завод Tesla. Вследствие этого производство оказалось обесточенным.