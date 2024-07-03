Зеленский подтвердил переговоры о транзите азербайджанского газа вместо российского

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский Союз, чтобы сохранить свою роль в транзитной стране и помочь западным соседям обеспечить энергетическую безопасность. Об этом пишет Bloomberg.

Соглашение о замене российского газа на азербайджанский – "одно из обсуждаемых сейчас предложений", сказал Зеленский в интервью Bloomberg TV. Сейчас, по словам президента, "этим занимаются члены Кабинета министров".

О том, что европейские чиновники обсуждают продолжение поставок газа через Украину, агентство сообщило в июне.

"Сейчас рассматриваются альтернативные шаги, как мы можем использовать трубопровод с другим поставщиком газа, другой страной. Переговоры ведутся", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не хочет продлевать газовый контракт с Российской Федерацией.

Использование крупных трубопроводов Украины помогло бы обеспечить необходимое финансирование для пострадавшей от войны экономики, где доходы от транзита составляли около 1 млрд долларов в 2021 году.

Существуют также опасения, что неиспользуемые трубопроводы могут стать объектами военных атак или прийти в негодность, которую дорого будет восстановить, отмечает агентство. Ранее в этом году РФ уже пыталась повредить часть инфраструктуры газохранилищ Украины, нанося ракетные удары.

"Если это будет нормальный контракт на поставку нероссийского газа в европейские страны, которые нам симпатичны, то мы как будущие члены ЕС должны будем поддержать наших друзей", – сказал Зеленский.