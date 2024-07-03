Последнее обновление: 03.07.2024 16:02

В Южной Корее запустят программу поддержки малого бизнеса

В Южной Корее запустят программу помощи малому бизнесу на общую сумму 25 триллионов вон ($18 млрд). об этом сообщил президент Юн Сок Ёль на встрече в Сеуле, где обсуждалась экономическая политика страны во второй половине года.

"Владельцы микро-бизнеса больше всех пострадали от пандемии COVID-19 и все еще находятся в трудной ситуации. Вместо популистской раздачи наличных наш план предусматривает выделение существенной, тщательно продуманной помощи мелким предпринимателям, которые остро нуждаются в поддержке для проведения структурных реформ", - сказал президент, которого цитирует агентство Yonhap.

Программа предусматривает, в частности, реструктуризацию долгов небольших компаний, которые они сделали в период пандемии, субсидии для погашения их коммунальных платежей, а также налоговые льготы владельцам недвижимости, сдающим помещения мелкому бизнесу на выгодных условиях.

Меры помощи мелкому бизнесу призваны также расширить внутренний спрос и поддержать экономическую конъюнктуру в стране. Оппозиция в Южной Корее с такой же целью требует раздать населению наличными 250 тысяч вон ($180 тысяч), однако власти отвергают это предложение как популистское.



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