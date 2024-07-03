Президент Финляндии считает для Европы необходимым перейти к "экономике военного времени"

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу усилить поддержку Украины и наращивать собственный оборонный потенциал, пишет издание The Japan Times.

По его словам, Европе необходимо перейти к "экономике военного времени", объединяя заказы на боеприпасы и оружие, чтобы дать своей оборонной промышленности долгосрочную перспективу.

Кроме государственного финансирования, президент Финляндии призвал Европейский инвестиционный банк, где он ранее был вице-президентом, "выйти за рамки красных линий и активизировать финансирование военной промышленности".

Стубб также заявил, что Европа должна создать руководство относительно того, как противостоять гибридным атакам. Это предполагает как планы запуска систем после атак, так и оптимизацию коммуникаций, чтобы создать единый фронт против Кремля.

Он отметил, что кибератаки, глушение GPS, нарушение воздушного пространства и использование иммиграции – это лишь некоторые формы российской гибридной войны, которую Финляндия испытала на себе только в последние месяцы вместе с другими странами восточного фланга НАТО.