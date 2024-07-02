Китай завершил строительство своей крупнейшей базы хранения СПГ

Дочерняя компания Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC) завершила строительство крупнейшей в Китае базы хранения сжиженного природного газа (СПГ), пишет Синьхуа.

Этот шаг направлен на обеспечение энергетической безопасности и поддержку "зеленого" роста в Экономическом поясе реки Янцзы.

По данным компании, на базе в городе Яньчэн провинции Цзянсу на востоке Китая имеется группа газовых резервуаров общей вместимостью 2,5 млн кубометров для хранения СПГ.

База состоит из четырех резервуаров вместимостью по 220 тыс. кубометров и шести более крупных резервуаров вместимостью по 270 тыс. кубометров каждый.

По словам вице-президента CNOOC Gas and Power Group Ли Фэна, база подключена к основным газопроводам страны и обеспечивает поставки в провинции, включая Цзянсу, Хэнань, Аньхой и Шаньдун.

После ввода в эксплуатацию база будет способна перерабатывать до шести млн тонн СПГ в год, что эквивалентно 8,5 млрд кубометров природного газа.

Этого объема достаточно, чтобы обеспечить потребление газа на хозяйственно-бытовые нужды населения провинции Цзянсу, где постоянно проживает около 85 млн человек, примерно на 28 месяцев.